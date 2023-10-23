Бочкарёв: Началось активное строительство эстакады через Северо-Западную хорду в Мнёвниках

На территории Мнёвниковской поймы ведется строительство нескольких дорожных объектов В Москве продолжается формирование транспортного каркаса, в состав которого войдет эстакада через Северо-Западную хорду со съездами на улицу Нижние Мнёвники и проектируемый проезд № 1165.
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