❕В Судаке открыли памятник воинам-интернационалистам Торжественная церемония открытия прошла у Холма Славы.
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❕В Судаке открыли памятник воинам-интернационалистам Торжественная церемония открытия прошла у Холма Славы.