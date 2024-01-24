DOGMA завершила строительство и подготовила к сдаче в эксплуатацию ЖК «Кларисса» в Краснодаре

DOGMA завершила строительство и подготовила к сдаче в эксплуатацию ЖК «Кларисса» в КраснодареФедеральный девелопер DOGMA выступил инвестором, завершил строительство и подготовил к сдаче в эксплуатацию четвертый корпус жилого комплекса «Кларисса».
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