DOGMA завершила строительство и подготовила к сдаче в эксплуатацию ЖК «Кларисса» в Краснодаре

DOGMA завершила строительство и подготовила к сдаче в эксплуатацию ЖК «Кларисса» в КраснодареФедеральный девелопер DOGMA выступил инвестором, завершил строительство и подготовил к сдаче в эксплуатацию четвертый корпус жилого комплекса «Кларисса».