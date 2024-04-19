По делу о контрабанде предметов из драгоценных металлов проведены обыски

18 апреля 2024 года сотрудники Таможенной службы под руководством прокуроров ПБОПОД исполнили четыре ордера на обыск по уголовному делу о контрабанде предметов из драгоценных металлов стоимостью более 1 584 290 леев.
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