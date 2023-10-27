Строительство школы на 550 учеников в поселке Элитный опередило график

В настоящее время по поручению губернатора Андрея Травникова в Новосибирской области ведется проектирование, строительство и реконструкция сразу 16 школ в разных районах области, ввод которых запланирован в 2023-2025 годах.
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