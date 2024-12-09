Мария Костюк сообщила о создании региональной программы «Время Героев» в ЕАО

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк поддержала инициативу участников СВО о создании региональной программы «Время Героев».
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