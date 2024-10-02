Новая льгота и помощь пенсионерам с 1 октября: для всех доступно – можно пользоваться Ольга БезродняяМногие пенсионеры не используют все доступные им льготы и возможности, которые могут значительно улучшить качество их жизни.
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