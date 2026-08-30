Возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского, поставки топлива из Беларуси, саммит ШОС: о чем говорил Песков

На брифинге в воскресенье, 30 августа 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о перспективах переговоров по Украине, возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского и приоритетах России в контексте СВО.