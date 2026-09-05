Нефтяные ставки хедж-фондов достигли пика на фоне иранского конфликта

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Хедж-фонды в конце августа — начале сентября нарастили бычьи ставки на нефть до максимумов с мая на фоне нового витка эскалации между США и Ираном.
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