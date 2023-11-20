Мятежный Тайвань лишился почти всех союзников

«Независимость» острова признают лишь 13 крошечных стран Дмитрий Капустин Фото: Zuma/TASS Все больше стран Глобального Юга тяготеют к Китаю, который становится для них отдушиной от англо-саксонского гегемонизма.
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