Логистика спецпредставителей президента США во время визитов в Россию и на Украину оказалась довольно любопытной.
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Вся эта болтология о мире, есть не что иное, как США и Запад хотят сохранить куевский режим для дальнейшей войны с Россией.