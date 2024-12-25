На Алтае за месяц объемы выдачи ипотеки рухнули на 43%

Жители края получили кредитов на жилье на 1,5 млрд рублей меньше, чем в октябре Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему выданных ипотечных кредитов за ноябрь 2024 года, при этом динамика показала существенное падение по отношению к октябрю.