На Алтае за месяц объемы выдачи ипотеки рухнули на 43%

Жители края получили кредитов на жилье на 1,5 млрд рублей меньше, чем в октябре Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему выданных ипотечных кредитов за ноябрь 2024 года, при этом динамика показала существенное падение по отношению к октябрю.
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