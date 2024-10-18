19 октября в Севастополе открывается 10-й Фестиваль кино и телефильмов «Святой Владимир». Кто из московских артистов приедет к нам в гости и какие премьеры ждут зрителей, в интервью Оксане Колесниковой рассказала президент фестиваля Елена Иваниченко.
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