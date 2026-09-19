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Бойцы группировки «Центр» оттачивают навыки на полигоне

Бойцы группировки «Центр» оттачивают навыки на полигоне

Бойцы 35‑й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» оттачивают навыки на полигоне.

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