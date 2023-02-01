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Рекордный трансфер Фернандеса в «Челси», «МЮ» арендовал Забитцера и другие сделки дедлайна, Мудрика обвинили в расизме, Тедеско в Бельгии, хоккейный клуб в Чечне.

Рекордный трансфер Фернандеса в «Челси», «МЮ» арендовал Забитцера и другие сделки дедлайна, Мудрика обвинили в расизме, Тедеско в Бельгии, хоккейный клуб в Чечне.

1. Трансферное окно в Европе закрылось несколькими топ-сделками. «Бавария» арендовала Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа за 70 млн евро.

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