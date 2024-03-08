Канцерогену в средствах от прыщей нашли оправдание

Эксперты оценили возможность наличия канцерогенов в средствах от прыщей. Журналисты напомнили, что ранее независимая нью-йоркская лаборатория Valisure сообщила о найденном бензоилпероксиде в популярных препаратах для борьбы с акне.
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