Председатель СК России поручил доложить по обращению участника СВО из Краснодарского края о нарушении его прав

В социальной сети опубликовано обращение участника СВО из Краснодара к Председателю Следственного комитета РФ, в котором он сообщает о неправомерных действиях муниципальных органов власти, которые, по его мнению, незаконно прекратили деятельность ярмарки и снесли ранее расположенные там торговые конструкции.
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