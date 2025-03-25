Председатель СК России поручил доложить по обращению участника СВО из Краснодарского края о нарушении его прав

В социальной сети опубликовано обращение участника СВО из Краснодара к Председателю Следственного комитета РФ, в котором он сообщает о неправомерных действиях муниципальных органов власти, которые, по его мнению, незаконно прекратили деятельность ярмарки и снесли ранее расположенные там торговые конструкции.