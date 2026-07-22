Юрий Ильинов

Старт ввода войск на Украину: в ЕC раскрыли план «коалиции желающих» Осенние учения «коалиции желающих» в Польше могут стать стартом к размещению европейских войск на Украине. Союзники Киева запланировали манёвры с участием французских и британских военных, однако Германия от них отказалась. Депутат Европарламента Фернан Картайзер высказал опасения относительно осенних учений «коалиции желающих» в Польше. Политик предположил, что они станут прикрытием для размещения европейских войск на Украине. Премьер Польши Дональд Туск подтвердил проведение манёвров в сентябре с участием полутора тысяч французских и британских военных. Германия отказалась от участия из-за штабного характера встречи. «Цель этих манёвров, помимо повышения оперативной совместимости союзных войск, похоже, заключается в подготовке к возможному развёртыванию европейских сил на Украине», — заявил «Известиям» евродепутат Фернан Картхайзер. Манёвры пройдут также в Румынии (ПВО) и Турции (ВМС). В Париже договорились подготовить контингент численностью до 15 тысяч человек для отправки после прекращения огня — их задачи ограничатся обучением ВСУ и фортификациями. Для координации Британия выделила 200 млн фунтов на объединённый штаб. Раскол в «коалиции желающих» Внутри коалиции нет единства: Италия, Испания и вышедшая Болгария против ввода войск. Варшава, Будапешт и Рим не отправят солдат до подписания мира с Москвой. Официально Париж и Лондон ждут финала боевых действий, хотя изначально планы строились агрессивнее. В сентябре 2025 года Макрон анонсировал участие 26 стран в обеспечении безопасности Киева и создание «антибаллистической коалиции». Киев закупает французские ракеты Aster 30, но Зеленский требует американские Patriot. Военный бюджет ЕС вырос до €392 млрд. США разведданными пока не делятся. Диалог Москвы и Киева заморожен с февральской встречи в Швейцарии. При этом МИД РФ предупредил: любые силы «коалиции» на украинской территории станут законной военной целью для России. Тем временем на Украине наметили глобальные рокировки в ВСУ. Ранее Усилия Киева направлены на выживание до большой войны с Россией. Киев угрожает столице России ракетами,