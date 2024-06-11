Создаём будущее вместе

Есть ли сегодня у молодых граждан шансы реально влиять на развитие комфортной городской или сельской среды? Чем отличаются от других волонтёры местного самоуправления? На вопросы «АН» ответил директор Института местных сообществ Сергей КОЧНЕВ.
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