Диетолог Жернова объяснила, почему после 40 лет становится сложнее сохранять вес

После 40 лет вес может увеличиваться даже при привычном рационе и уровне физической активности. Это связано с возрастным изменением соотношения мышечной и жировой ткани, а также с гормональными и метаболическими факторами, рассказала RT врач-терапевт, диетолог Светлана Жернова.