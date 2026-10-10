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Диетолог Жернова объяснила, почему после 40 лет становится сложнее сохранять вес

Диетолог Жернова объяснила, почему после 40 лет становится сложнее сохранять вес

После 40 лет вес может увеличиваться даже при привычном рационе и уровне физической активности. Это связано с возрастным изменением соотношения мышечной и жировой ткани, а также с гормональными и метаболическими факторами, рассказала RT врач-терапевт, диетолог Светлана Жернова.

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