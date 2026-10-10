Диетолог Жернова объяснила, почему после 40 лет становится сложнее сохранять вес

После 40 лет вес может увеличиваться даже при привычном рационе и уровне физической активности. Это связано с возрастным изменением соотношения мышечной и жировой ткани, а также с гормональными и метаболическими факторами, рассказала RT врач-терапевт, диетолог Светлана Жернова.
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