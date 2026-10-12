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Царьград

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В Сочи задержаны 14 рейсов на вылет из-за ограничений полётов

В Сочи задержаны 14 рейсов на вылет из-за ограничений полётов

Утром 12 октября в аэропорту Сочи из-за временных ограничений на полёты, вводившихся для безопасности, задерживаются 14 вылетов и 17 прилётов, часть рейсов перенесена ещё с 11 октября.

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