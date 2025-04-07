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Овечкин заявил, что без Бэкстрема никогда не побил бы рекорд Гретцки

Овечкин заявил, что без Бэкстрема никогда не побил бы рекорд Гретцки

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не смог бы побить рекорд снайперский рекорд Уэйна Гретцки без шведского нападающего Никласа Бэкстрема.

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