Снижение цен на нефть и газ в США угрожает инвестициям и росту добычи в 2025 году Татьяна АрестоваВведение тарифов администрацией Дональда Трампа и ответные меры со стороны других стран, по прогнозам аналитиков, приведут к снижению капитальных расходов со стороны американских производителей нефти и природного газа.