Снижение цен на нефть и газ в США угрожает инвестициям и росту добычи в 2025 году Татьяна АрестоваВведение тарифов администрацией Дональда Трампа и ответные меры со стороны других стран, по прогнозам аналитиков, приведут к снижению капитальных расходов со стороны американских производителей нефти и природного газа.
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