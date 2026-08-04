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«Способен в нужный момент бросить всё и уйти»: как живёт и почему не боится забвения Кыванч Татлытуг

«Способен в нужный момент бросить всё и уйти»: как живёт и почему не боится забвения Кыванч Татлытуг

Голубые глаза, выразительные скулы и харизма обеспечили Кыванчу Татлытугу неофициальный титул «турецкого Брэда Питта».

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