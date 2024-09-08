Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о пьяной езде руководителя одного из следственных органов ГСУ СК по Петербургу

Сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя накануне Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверку в отношении сотрудника следственного подразделения в Петербурге.
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