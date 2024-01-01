В Японии между властями Окинавы и центральным правительством возникли споры о переносе военной базы США

Центральное правительство Японии игнорирует мнение местных властей о местонахождении американской авиабазы.
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