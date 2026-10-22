Пашинян назвал вызовом для Армении отношения с ЕАЭС. Безсонов перечислил, что стара потеряет из-за хамства своего премьера.
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- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Да флаг им в руки и попутного хуя в жопу !!!