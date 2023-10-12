CNN: Пентагон опасается дефицита боеприпасов из-за поддержки Израиля и Украины

Дефицит боеприпасов становится для Соединённых Штатов все более реальной проблемой. О редеющих запасах сообщили в Пентагоне, напомнив, что Вашингтон активно поддерживает вооружением как Украину, так и Израиль.
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