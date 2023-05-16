Аргументы недели

98 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Иванов
    Надо уничтожить Рыжего козла. Россия не должна прощать врагов.Заберите Чубайса ...
  • Гарий Щерба
    Да он уж  ДАВНО СИДИТ  и  РАБОТАЕТ в  каком ни будь ,,ХИТРОМ,, МЕСТЕ  на  ФСБ.....!!!Госдеп США выстав...
  • Анжелика Королева
    Представила, как его буш реанимирует "рот в рот", аж передернуло...В американских со...

Кадыров, выложивший видео, где он ездит на Т-72, назвал американский Abrams «детской педальной машинкой» и пообещал взятие Киева

Кадыров, выложивший видео, где он ездит на Т-72, назвал американский Abrams «детской педальной машинкой» и пообещал взятие Киева

Рамзан Кадыров, выложивший видеозапись, где он ездит на танке Т-72, назвал американский Abrams «детской педальной машинкой» и пообещал взятие украинской столицы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх