Европа быстрыми темпами опустошает газовые запасы: цены на топливо будут расти

Астон Мартин мин зарплата в евросоюзе позволяет им жить без российского газа

Игорь Максаков А что мы за европейцев так дерём жопу??? Они нам при какой кухне? И их цены нам каким боком в очко упёрлись? За себя надо говорить и с олигархов спрашивать, почему там газ дорожает, а у нас вместо того, чтобы симметрично его цена для нас падала она тоже растёт? Уже давно нужно государству национализировать все природные ископаемые на территории России. А пройдох пересажать!