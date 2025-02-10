В начале нынешнего года Украина отказалась от транзита российского газа в Европу. В связи с этим объемы газа в подземных хранилищах быстро снижаются, и в феврале – марте его останется около 30-35% от значений на начало зимы.
Европа быстрыми темпами опустошает газовые запасы: цены на топливо будут расти
Комментарии
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Астон Мартин
мин зарплата в евросоюзе позволяет им жить без российского газа
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1 д.
Игорь Максаков
А что мы за европейцев так дерём жопу??? Они нам при какой кухне? И их цены нам каким боком в очко упёрлись? За себя надо говорить и с олигархов спрашивать, почему там газ дорожает, а у нас вместо того, чтобы симметрично его цена для нас падала она тоже растёт? Уже давно нужно государству национализировать все природные ископаемые на территории России. А пройдох пересажать!
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23 час.
лл
лина любимцева
Нужно еще понимать, к чему подводят США, взорвав "Северный поток" и лишив Европу дешевого российского газа... Это чтобы Европа покупала американский дорогой сжиженный газ, мерзла и тратилась, и чтобы росла НЕНАВИСТЬ К РОССИИ и К РУССКИМ.... А ПОТОМ США хотят настропалить Европу против России настолько, чтобы они, как бешеные тараканы, набросились на Россию с войной. ЦЕЛЬ США - РАЗДРОБИТЬ РОССИЮ И ОБНУЛИТЬ ЕЕ МОЩЬ!! Руками европейцев.... ........А РОССИЯ СЕЙЧАС ЧТО, ХОЧЕТ ЗАМИРИТЬСЯ С АМЕРИКАНЦАМИ?!!! Неужели наше руководство не понимает, к чему ведут США?!! Это же первейшие ВРАГИ РОССИИ!!
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18 час.
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