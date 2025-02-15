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Неординарные газовые новости

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Украина перекрыла газ Европе: кто за этим стоит?

Украина перекрыла газ Европе: кто за этим стоит?

С 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит российского газа через свою территорию. Договор с "Газпромом", который предусматривал прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно, истек, и Киев отказался его продлевать.

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