Победы «Барсы» и «Ман Сити», рекорд Овечкина, осечка «Милана», успех Клэбо на «Тур де Ски», «МЮ» ввел «правило Роналду», скандал с Зиданом и другие новости

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1. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из Кубка Англии (4:0). Рияд Марез сделал дубль, у Альвареса и Фодена по голу.

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