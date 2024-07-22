Калле Рованпера выиграл Ралли Латвии

Jaanus Ree / Red Bull Content PoolДействующий двукратный чемпион WRC финн Калле Рованпера и его штурман Йонне Халттунен из заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT выиграли первое в истории Ралли Латвии, прошедшие в рамках чемпионата мира по классическому ралли WRC.