Международный День танца отмечают 29 апреля 2024 года Константин СентябрьКаждый год, в предпоследний день апреля, в 2024 году, который приходится на понедельник, наша планета отмечает Всемирный день танца.
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