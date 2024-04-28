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Международный День танца отмечают 29 апреля 2024 года

Международный День танца отмечают 29 апреля 2024 года

Международный День танца отмечают 29 апреля 2024 года Константин СентябрьКаждый год, в предпоследний день апреля, в 2024 году, который приходится на понедельник, наша планета отмечает Всемирный день танца.

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