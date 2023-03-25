Юрист Ногайлиева рассказала, кому в России увеличат пенсию с 1 апреля

Российских граждан ожидает увеличение социальных пенсий с 1 апреля. Размер выплат повысится на 3,3 процента, об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
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