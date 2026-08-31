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Медицинская Россия

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Семье в Петрозаводске выплатили 2 млн рублей по делу о смерти новорождённого

Семье в Петрозаводске выплатили 2 млн рублей по делу о смерти новорождённого Семье жительницы Петрозаводска выплатили 2 млн рублей компенсации морального вреда по судебному спору, связанному со смертью новорождённого.

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