Семье в Петрозаводске выплатили 2 млн рублей по делу о смерти новорождённого Семье жительницы Петрозаводска выплатили 2 млн рублей компенсации морального вреда по судебному спору, связанному со смертью новорождённого.
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