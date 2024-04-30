В ГИБДД рассказали, где усилят контроль на майские праздники. В период длинных майских праздников инспекторы проведут рейды в местах отдыха, дачных массивах и на дорогах междугороднего трафика.
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В ГИБДД рассказали, где усилят контроль на майские праздники. В период длинных майских праздников инспекторы проведут рейды в местах отдыха, дачных массивах и на дорогах междугороднего трафика.