«Демонстрация военной силы на фоне конфликта с Украиной»: зарубежные СМИ оценили парад Победы в России Зарубежные СМИ высоко оценили парад Победы, состоявшийся 9 мая в столице России.
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«Демонстрация военной силы на фоне конфликта с Украиной»: зарубежные СМИ оценили парад Победы в России Зарубежные СМИ высоко оценили парад Победы, состоявшийся 9 мая в столице России.
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