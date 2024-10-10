В Грузии резолюцию Европарламента назвали вмешательством во внутренние дела

Резолюция Европарламента «Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии» является политически ангажированной и представляет собой вмешательство во внутренние дела Грузии перед выборами, 9 октября заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский журналистам.