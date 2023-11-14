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Полянский пригрозил последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

Полянский пригрозил последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

РИАМО - 14 ноя. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если США продолжат перехватывать оружие в Оманском заливе и перевозить его в Киев, то появятся серьезные последствия, пишет РИА Новости.

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