Полянский пригрозил последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

РИАМО - 14 ноя. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если США продолжат перехватывать оружие в Оманском заливе и перевозить его в Киев, то появятся серьезные последствия, пишет РИА Новости.
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