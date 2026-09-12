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Депутат Чаплин рассказал, как не платить за пустую дачу зимой

Депутат Чаплин рассказал, как не платить за пустую дачу зимой

Если дача остается без жильцов на зиму, часть расходов на коммунальные услуги можно сократить. Для этого важно правильно передать показания счетчиков, подготовить инженерные системы к морозам и оформить перерасчет за вывоз мусора, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

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