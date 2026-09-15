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«Брюллофт»: дом Брюллова на Кадетской линии отреставрировали

«Брюллофт»: дом Брюллова на Кадетской линии отреставрировали

У здания на Васильевском острове богатая история. Фундамент был заложен ещё при Петре I – в 1724 году, но трёхэтажный особняк в стиле классицизма появился тут 60 лет спустя – его построили для купца Грекова.

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