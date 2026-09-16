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Business Daily

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Drinkit в Дубае: оазис спокойствия посреди кипящего мегаполиса

Drinkit в Дубае: оазис спокойствия посреди кипящего мегаполиса

В Dubai Marina, где небоскребы растут вертикально, солнце светит почти без пауз, а городской ритм не предполагает остановок, появился небольшой остров спокойствия.

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