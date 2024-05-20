В Москве с 20 мая повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

Сегодня, 20 мая, в Москве произошло очередное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Разовая поездка по карте "Тройка" теперь стоит 57 рублей вместо прежних 54 рублей, без карты "Тройка" - 70 рублей вместо 65 рублей.