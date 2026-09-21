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Спорт Уик-Энд

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Талалаев своеобразно оценил бомбардирский талант нападающего «Зенита»: «Соболев обещал стать плохим мальчиком, он им стал»

Талалаев своеобразно оценил бомбардирский талант нападающего «Зенита»: «Соболев обещал стать плохим мальчиком, он им стал»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» сказал, что футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев является лучшим нападающим старта сезона Альфа‑Банк РПЛ.

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