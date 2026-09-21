Талалаев своеобразно оценил бомбардирский талант нападающего «Зенита»: «Соболев обещал стать плохим мальчиком, он им стал»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» сказал, что футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев является лучшим нападающим старта сезона Альфа‑Банк РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым