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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

USD/CAD удерживается над 1.2400

USD/CAD удерживается над 2-дневным аптрендом на фоне паузы в росте USD WTI снижается на недельном графике на фоне данных по запасам нефти в США В центре внимания – заседание ФРС, американски USD/CAD удерживается над 2-дневным аптрендом на фоне паузы в росте USD WTI снижается на недельном графике на фоне данных по запасам нефти в США В центре внимания – заседание ФРС, американские показатели USD/CAD держится выше 1.

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