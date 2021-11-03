USD/CAD удерживается над 1.2400

USD/CAD удерживается над 2-дневным аптрендом на фоне паузы в росте USD WTI снижается на недельном графике на фоне данных по запасам нефти в США В центре внимания – заседание ФРС, американски USD/CAD удерживается над 2-дневным аптрендом на фоне паузы в росте USD WTI снижается на недельном графике на фоне данных по запасам нефти в США В центре внимания – заседание ФРС, американские показатели USD/CAD держится выше 1.