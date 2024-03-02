В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс. человек

Тестовое голосование подошло к концу По информации, опубликованной в материале Агентства городских новостей «Москва», в тестовом голосовании перед президентскими выборами в России приняли участие 716 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии