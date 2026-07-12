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Царьград

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Бензин есть не везде: огромные очереди на АЗС Ярославля сняли на видео

Бензин есть не везде: огромные очереди на АЗС Ярославля сняли на видео

Жители Ярославля массово публикуют кадры многокилометровых очередей на автозаправочных станциях.Ситуация с топливом в регионе остаётся напряжённой: автомобилисты часами ждут своей очереди, а на некоторых АЗС бензин заканчивается уже к вечеру.

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