Бензин есть не везде: огромные очереди на АЗС Ярославля сняли на видео

Жители Ярославля массово публикуют кадры многокилометровых очередей на автозаправочных станциях.Ситуация с топливом в регионе остаётся напряжённой: автомобилисты часами ждут своей очереди, а на некоторых АЗС бензин заканчивается уже к вечеру.
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