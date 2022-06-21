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Петля анаконды: Россия заблокировала все выходы из Северодонецка, кроме одного

Петля анаконды: Россия заблокировала все выходы из Северодонецка, кроме одного

Северодонецк — второй «символ сопротивления Украины» после Мариуполя, распиаренный Киевом, превратился для ВСУ в смертельную ловушку, выбраться из которой украинские военные не могут при всём желании Потери ВСУ в Северодонецке… Показать полностью.

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