Мединский: РВИО объявило конкурс муралов в честь героев СВО

В России пройдет конкурс на создание настенных изображений героев специальной военной операции. Об этом сообщил глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
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