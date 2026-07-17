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Газета.ру

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Мединский: РВИО объявило конкурс муралов в честь героев СВО

Мединский: РВИО объявило конкурс муралов в честь героев СВО

В России пройдет конкурс на создание настенных изображений героев специальной военной операции. Об этом сообщил глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

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